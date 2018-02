Ed Sheeran: Heimliche Hochzeit - das ist der Beweis!

Ed Sheeran (27) ist bis über beide Ohren verliebt! So sehr, dass er offenbar keine Sekunde mehr damit warten konnte, seine Angebetete zu heiraten.

Nach der Verlobung mit seiner langjährigen Partnerin Cherry Seaborn (25) ist jetzt ein Beweios aufgetaucht, der belegen könnte, dass die beiden längst heimlich geheiratet haben.

Ed Sheeran trägt einen Ring

Bei seinem Auftritt in der Londoner O2-Arena funkelte ein silberner Ring an Ed Sheerans linkem Ringfinger. Genau an dem Finger wird normalerweise ein Ehering getragen...

Besonders auffälig: Vorher trug der Sänger nie Schmuck an der Hand. Und auch, seine Hochzeit geheimzuhalten würde dem Sänger ähnlich sehen. Auch seine Verlobung gab er erst nach einem Monat offiziell bekannt.