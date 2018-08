Ed Sheeran: Heimliche Hochzeit! Dieses Foto beweist alles

Reddit this

Haben und seine Freundin Cherry Seaborn jetzt tatsächlich heimlich geheiratet? Die Gerüchte scheinen wahr zu sein!

Bei „Access “ wurde Ed Sheeran gefragt, wie es mit seinen Hochzeitsplänen aussieht. Daraufhin hat er seine Hand in die Kamera gehalten – an seinem Finger war dann ein goldener Ring zu sehen. Es scheint tatsächlich so, dass Ed Sheeran mit Cherry Seaborn den Bund der Ehe eingegangen ist.

Hat Ed Sheeran geheiratet?

"Wow! Herzlichen Glückwunsch, mein Freund!", sagte der Reporter daraufhin überrascht. Der Reporter hackte nach und fragte ihn, weshalb er das geheim hielt: „Ich mache sowas nie öffentlich“, sagt der Sänger darauf.

Ed Sheeran gibt nur wenige Details aus seinem Privatleben preis – nur über seine Katzen redet er manchmal. Wann sich das Paar das Ja-Wort gegeben hat, ist nicht bekannt. Nähere Details wollte Ed Sheeran dazu nicht bekannt geben. Das Foto ist jedoch eindeutig, dass die Hochzeit tatsächlich stattfand…