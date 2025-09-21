Edda & Micha: Doch nicht getrennt? Diese neuen Details sind eindeutig

Bevor die wohl wichtigste Frage („Sind sie nun getrennt oder nicht?”) endlich beantwortet wird, gibt es noch eine pikante Wendung: Ausgerechnet Micha gerät mit Flirt-Gerüchten in die Schlagzeilen! Der Grund: Es kursieren Spekulationen über eine mögliche Liaison zwischen Micha und Sandra Sicora, bekannt aus „The 50“ und „Reality Queens“. Öl ins Feuer gießt Edda selbst, als sie unter einem TikTok-Video von Sandra kommentiert, dass Micha und Sandra sich tatsächlich nähergekommen seien. Die Fans rätseln: Hat sich Micha etwa längst neu orientiert?