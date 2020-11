Eddie Hassell: Der Schauspieler wurde erschossen!

Eddie Hassell hatte noch eine große Karriere vor sich. Doch die bleibt dem Texaner nun für immer verwehrt.

Er stand bereits für Filme wie "Jobs", mit neben Ashton Kutcher, "The Kids are All Right", mit Annette Bening und Juliane Moore, oder "House of Dust" vor der Kamera. Und auch in Serien wie "Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse" oder "Surface – Unheimliche Tiefe" spielte er bereits mit.

Auch als Autor arbeitete Eddie fleißig und schrieb das Buch "Someone Should Tell You: Startling Revelations and Truths to Help You Understand and Improve Your Life", das 2009 erschien.

