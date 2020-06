Eddie Redmayne wird zum ersten mal Vater

Es folgte die Rolle als Newt Scamander in "Phantastische Tierwesen", der neuen Reihe aus der "Harry Potter"-Welt. Und nun erwartet den Rotschopf auch noch das große Familienglück.



Seine Frau Hannah Bagshawe erwartet ein Kind. Auf dem roten Teppich der "Goldon Globe"-Verleihung verriet sie im Gespräch mit Ryan Seacrest, dass sie schwanger ist. Sie erwiderte auf die Gerüchte um eine Schwangerschaft angesprochen nur mit einem Lächeln und sagte: "Das ist wahr." Für beide wird es das erste Kind sein. Schon vor einigen Wochen wurde darüber spekuliert, dass das Ehepaar ein süßes Geheimnis hütet.



Seit 2012 sind die zwei ein Paar. Am 15.Dezember gaben sie sich in einer geheimen Hochzeit in Somerset, England das Ja-Wort.