Edith & Eric Stehfest: Zuckersüße Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Eric und Edith Stehfest wollen im "Sommerhaus der Stars" beweisen, was wirklich in ihnen steckt. Obwohl das Paar sich immer wieder heftig von den Fans kritisieren lassen muss, schreckt es nicht davor zurück, seine Liebe in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die beiden haben in ihrer gemeinsamen Zeit schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Für Eric stand jedoch nie zur Debatte, seine Frau zu verlassen. Auch nicht in schwierigen Momenten...