Edona James will die neue Bachelorette werden!

„Es wird mal Zeit, dass eine Ex-Transsexuelle mal die Chance kriegt ‪#‎rtl ‪#‎beachlorette“, schreibt Edona James auf ihrer Facebook-Seite. „Und es wird Zeit, dass eine Frau wie ich es übernimmt“, erklärt der Busen-Star.

Edona James hat ein klares Ziel vor Augen: Sie will endlich ihren Traummann finden. Bei „Adam sucht Eva“ suchte die Blondine bereits nach Mr. Right, allerdings hatte sie in der Nacktshow eher weniger Erfolg.

Die Chancen, dass sie die Bachelorette wird, sind aus diversen Gründen gering. Ein wesentlicher Grund ist die fehlende Gelegenheit. Denn RTL hat angekündigt, dass es in diesem Jahr keine neue Staffel der Kuppelshow geben wird. Vielleicht sollte es Edona James nochmal bei „Adam sucht Eva“ versuchen…