Edward Clarke: Der Gitarrist ist tot!

Gitarrist Edward Clarke ist tot. Er starb im Alter von 67 Jahren.

Erst vor wenigen Tagen musste er wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht werden. An der Erkrankung soll er am 10. Januar schließlich auch gestorben sein, wie die „Bild“-Zeitung meldet. Gitarrist Edward soll im Krankenhaus friedlich eingeschlafen sein.

Von 1976 bis 1982 war er Gitarrist der Band Motörhead. Der größte Erfolg der Band war das Album „No Sleep 'til Hammersmith“, welches im Jahr 1981 erschien. Es war das einzige Album, welches es auf Platz 1 der Charts schaffte. Ein Jahr später hat Edward Clarke die Band verlassen. Lemmy Kilmister hat die Band weitergeführt, welche sich im Jahr 2015 aufgelöst hat.

"Was für ein Schock. Für seine legendären Riffs wird er für immer in Erinnerung bleiben", so Bandkollege Phil Campbell. Eddie Clarke war das letzte verbliebende Gründungsmitglied der Band Motörhead. Obwohl Edward Clarke 1982 aus der Band ausstieg, wirkte er immer wieder bei Live-Auftritten von Motörhead mit.