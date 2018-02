Edwin Jackson: NFL-Profi stirbt kurz vorm Super-Bowl!

Einfach nur tragisch! Football-Profi Edwin Jackson ist kurz vorm Super Bowl gestorben und wurde nur 26 Jahre alt. Als Linebacker spielte er für die Indianapolis Colts in der National Football League.

Wie die Polizei laut US-Medien berichtet, wurde Edwin Jackson totgefahren. Gemeinsam stand Edwin Jackson mit einem 54-Jährigen an einem Auto. Dann fuhr plötzlich ein anderes Fahrzeug gegen das Auto und fuhr die beiden Männer tot. Für Edwin Jackson und den anderen Mann kam jede Hilfe zu spät.

„Schweren Herzens müssen wir den Tod eines der unseren bekanntgeben. Edwin Jackson hat immer ein Lächeln in unsere Umkleidekabine und in die Mannschaft gebracht. Unsere Gedanken während dieser schwierigen Zeit sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Wir werden ihn unglaublich vermissen“, schrieben die Indianapolis Colts in einem Statement. Der Unfallverursacher wollte nach dem Crash zu Fuß fliehen, konnte dann aber von der Polizei gefasst werden.