Ehepaar überrascht Mann beim Sex mit Pferd

Die Geschichte ist verstörend! Ein Ehepaar erwischte einen 18-jährigen Mann dabei, wie er sexuelle Handlungen an ihrer Stute vornahm. Bis zum Eintreffen der Polizei, konnte der 18-Jährige von dem Ehepaar in der Scheune festgehalten werden. Nun muss er sich für seine Tat vor Gericht verantworten. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass der Mann Sex mit dem Pferd hatte.

Mann missbraucht Pferd - danach zündet er die Scheune an

18-Jähriger Sodomist hat Sex mit Pferd

In den USA wurde ein Ehepaar im Bundesstaat Alabama von dem Gebell ihres Hundes geweckt. Nachdem das Paar verstörende Laute aus ihrer Scheune hörte, erwischten sie einen 18-Jährigen dabei, wie er sexuelle Handlungen an ihrem Pferd vornahm. Bis zum Eintreffen der Polizei, konnte der 18-Jährige in den Stallungen festgehalten werden.

18-Jähriger Sodmoist soll sich öfters an Pferd vergriffen haben

Wie "Mirror" berichtet, soll sich der 18-Jährige nicht zum ersten Mal an der Stute vergriffen haben. So wurde durch die Besitzer schon mehrmals benutztes Toilettenpapier in der Scheune gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass sich der junge Mann sieben bis zehn Mal an dem Pferd vergriffen haben soll. Vor Gericht muss er sich nun für seine Taten verantworten. Eine Freiheitsstrafe wird nicht ausgeschlossen.