Ehrlich Brothers: Feuer-Drama!

Plötzlich stieg dunkler Rauch aus der Lagerhalle in Bünde-Hunnebrock aus. Wie die "Neue Westfälische" berichtet, rückte die Polizei gegen 8.27 Uhr an. In einem Mülleimer in der Lagerhalle ist Feuer ausgebrochen. Wie es passieren konnte, wurde bisher nicht geklärt. Doch zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert!