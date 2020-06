Ehrlich Brothers:Rührende Beichten vor ihrer nächsten RTL-Show

Jetzt mal ehrlich: Was haben eure Eltern gesagt, als ihr ihnen von eurem Berufswunsch erzählt habt?

Andreas: Begeistert waren sie nicht. Bei mir stand es mit 18 fest, dass ich von der Zauberei leben wollte. Aber ich habe dann doch erst angefangen, Mathe und Sport zu studieren …

Chris: Gerade mal vier Semester, du Angeber. Ich hab's gleich sein gelassen und eine Ausbildung zum Pyrotechniker gemacht. Ich liebe alles, was blitzt und knallt.

Wie kam es zu eurem Erfolg?

Andreas: Der kam nicht von heute auf morgen. Anfangs bekamen wir sogar lauter Absagen mit der Begründung, Zauberei will keiner sehen… Bei unserer ersten Tour, als uns noch keiner kannte, sind wir teilweise vor 15 Leuten aufgetreten. Das war frustrierend. Wenn wir da aufgegeben hätten, wären wir heute nicht, wo wir sind. Also: Never give up!

Seitdem füllt ihr die größten Hallen, habt zwei Weltrekorde aufgestellt und wurdet schon dreimal zum "Magier des Jahres“ gewählt …

Andreas: Das zeigt, wie wichtig es ist, seine Träume und Visionen immer zu verfolgen, immer an dem dranzubleiben, was das Herz einem sagt. Die Zauberei ist für uns nicht nur ein Beruf, es ist unsere Berufung.