Ehrlich Brothers: Verletzungs-Schock auf der Bühne!

Aua, das tut weh! Andreas von den Ehrlich Brothers hat sich bei einem Auftritt am Wochenende böse verletzt! Fällt jetzt die Tour ins Wasser?

Ehrlich Brothers: Andreas hat sich am Knie verletzt!

Die Shows der Ehrlich Brothers sind schon ganz schön spektakulär. Bisher gab es aber größeren Schäden. Doch jetzt hat es Andreas erwischt. Sein Bruder Chris teilt die Nachricht mit den Fans.

"Keine Tour ohne Blessuren. Voller Einsatz für die Fans und die Show. Diesmal hat‘s das Knie von Andreas erwischt: beim Hochkraxeln auf den 4m hohen Monstertruck", schreibt er auf der Facebook-Seite der Ehrlich Brothers. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man einen sichtlich mitgenommenen Andreas - nur in Unterhose und mit getaptem Knie!

Ehrlich Brothers: The Show must go on!

"Was macht ihr nur immer? schnell gute Besserung an Andreas", "Oh je. Andreas komm schnell wieder auf die Beine. Geh trotzdem alles langsam an und gute Besserung von ganzem Herzen" oder "Hoffe es ist nicht allzu schlimm...", sorgen sich die Fans der Ehrlich Brothers.

Doch ganz so schlimm ist es offenabr wirklich nicht. Da die Ehrlich Brothers so über die Verletzung scherzen, ist alles nur halb so wild. Und deswegen wird auch die Tour ganz normal fortgesetzt. Ganz nach dem Motto: The Show must go on....