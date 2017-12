Mann ißt Ei - danach explodiert sein Mund!

In New Orleans kam es in einem Restaurant zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein Gast hat dort ein hartgekochtes Ei gegessen – und dann gab es plötzlich eine Explosion in seinem Mund!

Der Mann hatte nicht nur Verbrennungen im Mund, sondern erlitt durch den Vorfall auch einen Hörschaden. Bevor er das Ei in den Mund nahm, wurde es in einer Mikrowelle nochmal erwärmt – aber wie kam es zu der Explosion?

Mit dem irren Fall muss sich jetzt nun ein Gericht verantworten. Akustikexperten haben mehrere Eier untersucht, die in der Mikrowelle erhitzt wurden. Zwar haben sie die Prozedur überstanden, aber sobald man danach mit etwas spitzen hineinstach, sind in manchen Fällen die Eier explodiert. §In 30 Zentimeter Entfernung entstanden Schallwellen-Spitzen von 86 bis 133 Dezibel“, erklärte ein Experte.

Grund für die Explosion ist wohl durch die Erhitzung der Mikrowelle, dass sich die Protein-Matrix des Dotters verfestigt. Das Wasser erhitzt sich offenbar dabei über die normale Kochtemperatur hinaus.