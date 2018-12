Reddit this

Das Drama um Cora Schumacher und ihren neuen Freund geht in die nächste Runde. Seine Ex-Freundin behauptet felsenfest, dass die 41-Jährige ihr den Mann ausgespannt hat!

scheint ihr Liebesglück momentan einfach nicht genießen zu können. Mit ihrer neuen Beziehung zog sie nicht nur den Zorn von Willi Weber auf sich, sondern auch den von Rocker-Braut Kira. Die Ex-Freundin von Lenox wusste scheinbar nicht, dass ihr Liebster sich von ihr getrennt hat.

Während sie vor einigen Tagen noch über um den „Hells Angels“-Rocker kämpfte und sich als seine Frau bezeichnete, scheint sie das Ende der Beziehung nun akzeptiert zu haben. „Es ist vorbei“, erklärte sie unter Tränen in einem Interview mit „ “. „Ich habe am Dienstag noch mit ihm am Frühstückstisch gesessen. Und innerhalb von ein paar Stunden ist mein Leben einfach zu Ende.“

Kira gibt Cora Schumacher die Schuld

Dabei gibt Kira vor allen Dingen Cora die Schuld. „Sie ist scheiße, sie hat mir meinen Mann ausgespannt“, ätzt sie. „Ich weiß nicht, wo er hinter meinem Rücken war!“ Sie erklärt außerdem, Lenox eine Nachricht geschickt zu haben, als sie von seiner neuen Liebe erfuhr. In einer Sprachnotiz an Kira soll der tätowierte Rocker von „Show“ und „PR“ gesprochen haben.

Es scheint, als wäre dieses Drama noch lange nicht vorbei...