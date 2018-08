Einhorn-Liebe! Klau den süßen Look von Jeanette Biedermann

Wie süß! Einhörner kommen wohl nie aus der ! Dass das niedlichen Fabel-Wesen in der Vergangenheit einen absoluten Hype erlebte, ist definitiv nicht neues! Von Schokolade bis Mode: Einhörner sind überall zu sehen. Aber nicht nur der "Otto-Normalverbraucher" setzt auf den Einhorn-Trend. Auch unsere zeigen, wie sehr es ihnen die Tierchen angetan haben. Ganz vorne mit dabei: !

Jeanette Biedermann setzt auf den Einhorn-Look!

Wie Jeanette nun in ihrem " "-Profil zeigt, ist die Einhorn-Liebe auch bei ihr ausgebrochen. So postet sie ein Foto von sich im all-over-Einhorn-Look, zu dem sie kommentiert: Späte Einhornliebe! Eigentlich bin ich dafür zu alt aber ich habe beschlossen, ist mir egal! Man ist nie zu alt für irgendwas, vor allem nicht, für Einhörner und Regenbögen! In diesem Sinne, ein herrliches Wochenende, macht euch'n Bunten." Dass sie mit ihrem Outfit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen hat, wird vor allem anhand der Followers-Kommentare deutlich...

Jeanette Biedermann: Ihre Fans lieben ihr Einhorn-Outfit

Wie unter Jeanettes Post deutlich wird, hat sie bei ihren treuen Followers den richtigen Einhorn-Nerv getroffen. So schreiben diese unter das Foto der Sängerin: "Du trägst dein Herz auf dem rechten Fleck und wer sagt denn das du zu alt bis für Einhörner und Regenbogen ich liebe sie ebenso und bin schon über 60 also was soll's" sowie "Man ist nie zu alt für lustige und liebe Sachen in seinem Leben. Und Danke für die super Musik. Wünsche dir und deiner Familie alles alles Gute. Schöne Grüße aus Österreich". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!