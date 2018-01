Eisbären-Baby im Berliner Tierpark ist gestorben

Diese Nachricht ist einfach nur traurig! Das Eisbären-Baby im Berliner Tierpark ist überraschend gestorben.

Das Jungtier der achtjährigen Tonja und des sechsjährigen Wolodja starb am 2. Januar 2018, wie die „B.Z.“ berichtet. Das Eisbären-Baby wurde nur 26 Tage alt.

Das Tier soll am frühen Morgen des 2. Januar gestorben sein. Die Tierpfleger fanden den leblosen Körper in dem Gehege. „Wir wussten, dass die Jungtiersterblichkeit in den ersten Wochen sehr hoch ist, dennoch sind wir deprimiert und es macht uns traurig,“ teilt Eisbären-Kurator Dr. Florian Sicks mit.

„Für uns heißt es nun, die Bilder der Überwachungskamera auszuwerten und das Obduktionsergebnis abzuwarten“, teilt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem mit.