"Eiskalte Engel"-Darstellerin Hiep Thi Le ist tot

Große Trauer in Hollywood! Die beliebte Schauspielerin Hiep Thi Le ist im jungen Alter von 46 Jahren verstorben.

Hiep Thi Le starb an den Folgen von Magenkrebs

Wie "Daily Mail" berichtet, erlag Hiep Thi Le dem Krebs. Bis zu ihrem Tod lebte die Schauspielerin glücklich mit ihrem Mann Ong Lay Jinn und zwei Kindern in Los Angeles. Nun trauert die Familie um die 46-Jährige.

Hiep Thi Le schaffte den Durchbruch mit dem Film "Zwischen Himmel und Hölle"

Ihren großen Durchbruch schaffte Hiep Thi Le bereits 1993 mit dem Film "Zwischen Himmel und Hölle" und Oliver Stone. 1991 besuchte sie das offene Casting nur aus Spaß mit ihrer Schwester. Und sie hatte Glück: Sie schnappte sich die weibliche Hauptrolle neben Tommy Lee Jones. Doch trotz dem Duechbruch war sie unsicher wegen ihrer Karriere. Kein Wunder, zuvor hatte sie überhaupt keine Erfahrung mit der Schauspielerei, bekam auch für die Dreharbeiten keinen Unterricht.

Trotzdem stand sie auch in den nächsten Jahren vor der Kamera. So spielte Hiep Thi Le zum Beispiel auch in den Filmen "Shark in a bottle", "Eiskalte Engel", "National Security" oder "Lakeview Terrace".