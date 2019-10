Ekaterina Leonova: Haare ab! Sie war beim Friseur

Reddit this

Normalerweise kennen wir mit laaanger Mähne. Mal trägt sie ihre Haare gelockt, mal glatt. Doch jetzt hatte sie Lust auf eine Veränderung...

Ekaterina Leonova hat sich die Haare abgeschnitten

"Wenn man etwas Neues im Alltag erleben will...Zick zack - Haare ab“, teilt die Tänzerin ihren Fans auf mit. Dazu veröffentlicht sie zwei Bilder von sich mit der neuen Frisur. Stolze 15 cm sind ab. Ekaterina scheint, mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Auf den Bildern strahlt sie übers ganze Gesicht. Und auch bei den Fans kommt der neue Look super an. "Du siehst so schön aus", Wow, hammer!" und "Steht dir gut", lauten nur einiger der vielen Komplimente unter dem Post.

Ekaterina Leonova hat einen neuen Job

Ob Ekat mit der neuen Frisur wohl den neuen Lebensabschnitt einleitet? Erst kürzlich wurde bekannt, dass der "Let's Dance"-Star einen neuen Job an Land gezogen hat. "Ab sofort werde ich den weiteren Aufbau der Online Redaktion von .de unterstützen und freue mich sehr auf meine neuen Kollegen! Wir haben nach der jahrelangen Zusammenarbeit gemerkt, dass der Sender und ich nicht nur auf dem Tanzparkett gut zusammen passen!", verkündete sie stolz auf Instagram. Damit bestätigte die gebürtige Russin, dass sie weiterhin in Deutschland bleiben wird.

