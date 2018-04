Ekaterina Leonova: „Ich stehe hinter meinem Tanzpartner!“

Gil Ofarim und seine Noch-Ehefrau Verena können sich vor Negativschlagzeilen kaum noch retten. Nach den Gerüchten um eine Affäre der ehemaligen „Let’s Dance“-Tanzpartner Ekaterina Leonova und Gil, ist die Ehe des 35-Jährigen am Ende.

Doch davon lässt „Ekat“ sich nicht beirren. Sie tritt dieses Jahr mit Comedian Ingolf Lück bei der Tanzshow an und konzentriert sich lieber auf ihren gemeinsamen Erfolg. Mit ihrem neuen Tanzpartner ist die ehrgeizige Russin durchaus zufrieden und schwärmt in den höchsten Tönen von dem 59-Jährigen. „Ich bin mega stolz auf mein Tanzmäuschen Ingolf. Und egal, was passiert, ich stehe immer hinter meinem Tanzpartner“, erklärt sie glücklich.

Zu den Affärengerüchten äußert sich die Tänzerin nicht und witzelt lieber mit Ingolf herum. Einen besseren Partner hätte sie sich in dieser unangenehmen Zeit nicht wünschen können!