Ekaterina Leonova: "Let's Dance"-Knaller! Sie ist DOCH wieder dabei

Reddit this

Was für eine Überraschung! Profitänzerin Ekaterina Leonova ist jetzt doch bei der nächsten Staffel von "Let's Dance" dabei.

Der Schock für die Fans war groß, als Sender bekannt gab, dass Vorjahressiegerin dieses Jahr nicht bei "Let's Dance" mittanzen wird. Der Grund? "Wir möchten in diesem Jahr auch gerne neuen Profis die Teilnahme bei 'Let’s Dance' ermöglichen", teilte ein Sendersprecher mit. Dabei wäre Ekaterina so gerne auch dieses Jahr wieder übers Parkett gefget...

Laura Müller: Bittere Klatsche vor dem "Let's Dance"-Start!

Ekaterina Leonova feiert ihr "Let's Dance"-Comeback

Deshalb hat sich RTL etwas überlegt. Ekaterina kommt zurück! Sie wird nicht nur mit nochmal den Siegertanz in der ersten Show performen, sondern auch als Reporterin hinter den Kulissen berichten. "Ich bin natürlich sehr traurig darüber, dass ich diese Staffel bei 'Let's Dance" nicht mitmachen werden. Aber ich freue mich unglaublich, bei der Eröffnungs-Show unseren Siegertanz mit Pascal zu tanzen und unter anderem als Backstage-Reporterin und Tanz-Expertin dabei zu sein. Ich freue mich auf die neue Staffel!", sagt sie in einer kurzen Videobotschaft an die Fans.

In dieser Staffel sind übrigens zwei neue Gesichter als Profis am Start: Alona Uehlin und Nikita Kuzmin. Mal sehen, ob sie in die Fußstapfen von Dreifach-Siegerin Ekaterina treten werden...

Wird eiskalt bei "Let's Dance" ausgetauscht? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: