Ekaterina Leonova: Nach Liebes-Chaos - Was läuft mit Joshua Keller?

Auch beim Frühstück am nächsten Tag saß sie neben ihm und verkündete: "Heute posten wir ein Video, das nur wir beide zusammen gedreht haben. Wenn zwei crazy Leute zusammen gedreht haben, kommt etwas crazy raus." Das Video über ein missglücktes Tinder-Date sorgt im Netz gerade für Lacher. Die Fans sind hin und weg von der Kombi. "Ihr seid echt der Kracher zusammen", "Joshelino und Ekat! Ihr beiden passt" und "Ihr beide seid so mega zusammen", lauten nur einige der vielen Kommentare. Gleicher Humor ist ja bekanntlich das Geheimrezept für eine gute Beziehung. Gegenüber der "Bild" deutet sie an: "Vielleicht gibt es jemanden, vielleicht auch nicht..."