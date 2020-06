Ekaterina Leonova: Traurige Familien-Beichte!

View this post on Instagram

Diese Woche sollte meine Mama zu mir zum Besuch kommen 😍und ein schöner Ausflug wurde für das Wochenende geplant, aber leider sind die Grenzen zu Russland noch zu...😅🙈Und ich genieße das Wochenende zu Hause in Köln🌿🌸😅 Was macht ihr so schönes? Habt ihr schon den Sommerurlaub neu geplant?😎🌊😍 Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende ❤️ #weekend #naturelover #ekat