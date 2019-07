Ekaterina Leonova: Traurige Nachrichten für ihre Fans!

Traurige Nachrichten für die Fans von ! Wie die 32-Jährige ihren Followern nun mitteilte, wird sie im Winter nicht bei der „Let’s Dance Tour“ dabei sein können.

Ekaterina Leonova: Unerwartete Liebeserklärung! Die Fans sind begeistert

Keine Lust auf Spekulationen

„Ich bin bei der Let’s Dance Tour im November 2019 NICHT dabei!!!“, so die dreifache Gewinnerin der Show auf . „Um allen Spekulationen vorweg den Wind aus den Segeln zu nehmen, es liegt nicht an meiner Aufenthaltserlaubnis, an meinem zukünftigen Job oder an einem angeblichen Gesundheitszustand“, stellte sie außerdem klar. Warum genau sie nicht dabei sein wird, erklärte die gebürtige Russin jedoch nicht.

Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass Ekaterina die Abschiebung drohen könnte. „Ich habe immer noch eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Ich muss mich immer darum kümmern, dass mein Visum verlängert wird“, erklärte sie gegenüber . Zum Glück scheint das momentan allerdings kein Problem zu sein.