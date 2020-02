Ekaterina Leonova: Trauriger Abschied von Let's Dance!

Wie schade! Obwohl Ekaterina Leonova ein fester Bestandteil der Let's Dance Besatzung ist, müssen ihre Fans in diesem Jahr auf die verzichten. So verkündet die Tänzerin nun, dass sie in der aktuellen Staffel nicht das Tanzbein schwingen wird...

Ekaterina Leonova tanzt nicht mit

"Dieses Jahr werde ich bei 'Let's Dance' als Profi leider nicht dabei sein. Diese Nachricht hat mich sehr traurig gemacht, weil mein Herz und meine Seele immer auf der Tanzfläche bleiben", berichtet die Tänzerin nun in ihrem aktuellen " "-Post. Ganz auf sie verzichten müssen ihre Anhänger jedoch nicht. So wird Ekat in der ersten Folge der neuen Staffel mit ihrem ehemaligen Tanzpartner nochmal über das Tanzparkett schweben: "Dafür freue ich mich unglaublich mit Pascalito für euch noch einmal zu tanzen. Mit unserer Salsa verabschieden wir uns als Team Pomkat vom Let's Dance-Parkett." Doch wer ist in diesem Jahr von den Profi-Tänzern mit dabei?

Diese Tänzer tanzen mit

Wie nun durch " " bekannt gegeben wurde, werden neben Alona Uehlin und Nikita Kuzmin die Tänzer Christina Luft, , Valentin Lusin, Regina Luca, Robert Beitsch, Massimo Sinató, Kathrin Menzinger, Andrzej Cibis, Renata Lusin, Erich Klann und sowie Marta Arndt ihr Können unter Beweis stellen. Warum Ekat in dieser Staffel nicht mit tanzt, ist nicht bekannt. Weder die Tänzerin noch "RTL" gaben dazu ein Statement ab.

