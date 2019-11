Ekaterina Leonova: Überraschende Liebeserklärung auf Instagram

hat momentan allen Grund zur Freude. Dieses Jahr konnte sie sich mit Handballer zum dritten Mal den "Let's Dance"-Pokal sichern. Und dann zog sie auch noch einen neuen Job an Land. "Ab sofort werde ich den weiteren Aufbau der Online Redaktion von .de unterstützen und freue mich sehr auf meine neuen Kollegen!", bestätigte die hübsche Russsin kürzlich auf .

Ekaterina Leonova: Haare ab! Sie zeigt ihren neuen Look

Ekaterina Leonova: " Danke, dass es dich gibt"

Bei all dem Trubel immer an Ekaterinas Seite: Schwester Maria. Zu ihrem Geburtstag machte veröffentlicht Ekat jetzt eine rührende Liebeserklärung. "Ja, ich will!!...In guten, sowie in schlechten Zeiten, immer an deiner Seite bleiben, mein Schwesterherz", schreibt die Tänzerin zu einem gemeinsamen Bild. "Ohne dich hätte ich so vieles nicht geschafft. Danke, dass es dich gibt."

Ja, Ekat und Maria sind ein unschlagbares Team. Die beiden teilen nämlich die Leidenschaft zum Tanzen. Auch Maria arbeitet als Profitänzerin. Wer weiß, vielleicht fegen die beiden ja mal gemeinsam bei "Let's Dance" übers Parkett...

