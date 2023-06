Ekaterina Leonova & Timon Krause: Die Gerüchte sind wahr! Süßes Liebes-Outing an seinem Geburtstag

Ekaterina sprudelt förmlich vor lauter Emotionen über! "Bleib einfach so wie du bist, ein liebevoller Mensch mit einem großen Herz und vielen kleinen verrückten Ideen im Kopf", schreibt sie dem Berufsmentalisten auf Instagram anlässlich seines Geburtstages. Und er scheint wirklich etwas Besonderes für die 36-jährige Russin zu sein: "Tatsächlich habe ich selten solche Menschen wie dich, lieber Timon, getroffen, die so viel Positives in sich trägen, die jedem Menschen nur Gutes wünschen, die so ehrlich, fair und offen sind." Worte, die stark nach einem Liebes-Outing klingen. Große Gefühle scheint es zwischen Ekaterina und ihrem "Timosha" auf jeden Fall zu geben. Ob es auch die große Liebe ist, wird die Zeit zeigen...

