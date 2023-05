Ekaterina Leonova & Timon Krause: Liebesouting! "Ja, es gibt einen Vertrauensmenschen"

Bei der "Profi-Challenge" vergangenen Freitag tanzte Ekaterina mit Alexandru Ionel eine Kür zum Thema Vertrauen. "Es ist schön, wenn man im Leben eine Vertrauensperson hat", schwärmte sie in dem Einspieler. "Bei dieser Person kannst du so sein, wie du wirklich bist. Einfach fallenlassen." Als die Interviewerin fragte, ob es so eine Person in ihrem Leben gibt, platzt aus ihr heraus: "Ja!" Meint Ekat damit etwa Timon?