Ekel-Infektion: 14 Würmer im Auge einer Frau gefunden!

Eine Frau aus den USA konnte nicht mehr richtig sehen. Dann zieht sie plötzlich einen Wurm aus ihrem Auge – ein Schock für die 26-Jährige!

Die Frau ging nach dem Grusel-Fund sofort zu einem Arzt. Dort wurde sie behandelt – dann wurden ihr 13 weitere Würmer aus dem Auge gezogen. Die Tiere sollen rund einen Zentimeter groß sein und sind durchsichtig.

Bei Tieren wie Rindern ist die Infektion besonders in den USA und Kanada sehr verbreitet. Bei Menschen kommt eine solche Infektion eigentlich nie vor – es ist der erste bekannte Fall! Der Parasit soll über Fliegen übertragen werden, wie Forscher in der „American Journal of Tropical Medicine and Hygiene“ schreiben.

Glücklicherweise ist die 26-Jährige schnell zum Arzt gegangen, denn sonst hätte das schlimme Folgen haben können – die Hornhaut hätte sie vernarben können und sogar die Erblindung wäre nicht ausgeschlossen gewesen.