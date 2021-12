Elena Miras: Ärger um ihren Rapper-Freund! Die Lage eskaliert komplett

Das lässt die TV-Schönheit sich allerdings nicht gefallen! Sie postet direkt das nächste Foto von Leandro und teilt den Kritikern ihre Meinung mit. "An alle die, die denken, irgendwelche Scheiße auf meinen Bildern schreiben zu können. Mensch ist Mensch! Ihr urteilt über Menschen, die ihr nicht kennt! Es ist so EKELHAFT, so was zu lesen! Ich hab denn schönsten und intelligentesten Mann an meiner Seite mit dem größten Herz. Also hört auf, immer über Menschen zu urteilen. Jede Person ist auf seine Art und Weise speziell", feuert sie.