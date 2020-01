Elena Miras: Bittere Beichte vor dem Einzug ins Dschungelcamp

Reddit this

Kurz vor dem Einzug ins liegen bei die Nerven blank. Erst musste sie sich von ihrer geliebten Tochter verabschieden und dann gab es auch noch eine Panne am Flughafen.

Elena Miras nackt: So sexy sind die Kurven der „Love Island“-Schönheit

Elena Miras kämpft mit den Tränen

Die 27-Jährige und Mike Heiter hatten vergessen, dass ihre Koffer direkt nach Australien gebracht werden. Für ihren Zwischenstopp mit Übernachtung in Frankfurt hatten sie also keine Klamotten oder -Artikel dabei. „Wir holen das jetzt alles“, erklärt die dunkelhaarige Schönheit mit ernster Miene am Flughafen.

Umso mehr dürfte es sie freuen, die aufbauenden Nachrichten ihrer Fans zu lesen. In ihrer -Story schreibt die Dschungelcamperin gerührt: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Unterstützung bekomme. Heute bin ich sehr sensibel und weine einfach wegen allem!“

Vor wenigen Tagen verriet Elena bereits, dass ihr immer wieder die Tränen kommen. Das dürfte auch daran liegen, dass ihr der Gedanke an den australischen Dschungel Magenschmerzen bereitet. Während einer Fragerunde verrät sie, dass sie sich schrecklich vor den Nächten fürchtet. „Ich habe Angst, dass mir beim Schlafen etwas reinkrabbelt“, gesteht sie und versieht die Nachricht mit einem grünen Kotz-Emoji. Dazu wird es hoffentlich nicht kommen!

