Elena Miras: Bittere Enthüllung! Hat Mike Heiter sie monatelang betrogen?

Elena Miras und Mike Heiter haben ihre Trennung im September bekannt gegeben. Mittlerweile soll der Muskelmann schon eine neue Freundin haben: Die ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin Laura Morante. Und offenbar lief zwischen den beiden schon etwas, als Elena und Mike noch ein Paar waren. So klingt es zumindest auf Instagram...