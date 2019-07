Elena Miras: Bittere Vorwürfe von den Fans!

Elena Miras und Mike Heiter blühen in ihrer Rolle als Eltern richtig auf. Am 1. August 2018 erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt. Auf postet die stolze Mama regelmäßig Fotos der kleinen Aylen und schwärmt in den höchsten Tönen von ihr. „Ich könnte dich stundenlang einfach nur anschauen. Ich liebe dich so sehr, meine Prinzessin“, schreibt die 27-Jährige im Februar zu einem süßen Schnappschuss von sich und ihrem Baby. Doch während die Fans die kleine Familie normalerweise eigentlich immer unterstützen, hagelt es besonders für Elena in letzter Zeit ganz schön heftige Kritik.

Elena Miras: Bittere Vorwürfe!

Als bekannt wurde, dass Elena Miras und Mike Heiter ins „Sommerhaus der “ einziehen, war der Aufschrei groß. Plötzlich erheben die Fans bittere Vorwürfe gegen das Paar! „Was seid ihr eigentlich für Rabeneltern? Lasst eure Tochter alleine nur um ins Sommerhaus der ‚Stars‘ zu gehen!? Schämt euch“, schreibt ein aufgebrachter Fan auf dem Instagram-Account von Elena. Und es gibt viele Follower, die diese Meinung teilen:

„Vor allem hat sie doch noch groß erzählt, dass das Abstillen nicht funktioniert hat und sie daher noch stillt. Vor allem nachts. Und jetzt, dank so einem Scheiß, muss die Maus nachts ohne ihre Eltern schlafen und wird auch noch unsanft abgestillt. Das könnte ich meinem Kind für kein Geld der Welt antun.“

„Das Kind mehrere Wochen abzuschieben ist einfach nur ekelhaft.“

„Ganz toll, das Kind einfach 14 Tage abzuschieben. Vor allem, weil die Kleine das gar nicht gewohnt war woanders zu sein. Will mir gar nicht vorstellen, was in der Kleinen vorgegangen sein muss.“

Eingefleischte Fans nehmen Elena in Schutz

Doch es gibt auch Fans, die Elena in Schutz nehmen. „Ihre Tochter ist bald ein Jahr alt, da waren schon einige Eltern alleine in den Ferien. Und ich bin mir sicher, sie haben sich ein gutes Plätzchen für ihre Tochter gesucht bei Oma und Opa oder jemandem aus der Familie. Ich denke, da gibt es Kinder auf dieser Welt, um die man sich wirklich Sorgen machen muss, aber nicht um ihre Tochter!“

Elena selbst schreibt: „Meine Tochter ist mein Leben Sie ist einfach alles für uns! Sie hatte eine wunderbare Zeit bei den Großeltern. Ich bin sehr, sehr dankbar für meinen Job, denn ich kann praktisch immer bei ihr sein! Ich bin die beste Mutter der Welt für meine Tochter! Und wenn ich das weiß, dann reicht das auch!“