Elena Miras: Dschungelcamp-Drama! Jetzt schaltet sich Mike Heiter ein

Reddit this

Im Dschungelcamp macht Elena Miras sich mit ihrer knallharten Art derzeit nicht nur Freunde. Deshalb nimmt ihr Freund sie jetzt öffentlich in Schutz...

Schon nach wenigen Tagen im ist klar, dass und in diesem Leben wohl keine Freunde mehr werden. Der Grund: Die 27-Jährige ist der Meinung, Laura Müller mit aller Kraft verteidigen zu müssen. Und das ohne Rücksicht auf Verluste!

Elena Miras: Jetzt schießt sie knallhart gegen Danni Büchner!

Elena Miras rastet aus

„Leute, da gibt es immer zwei Versionen. Ich habe ja mit Laura und Michael ganz, ganz guten Kontakt“, erklärt die Schweizerin und richtet dann das Wort an Claudia. „Du hast ja auch gesagt, Laura ist gekommen und er hat dich verlassen. Aber das war ja gar nicht so. Das war ja gar nicht der Grund für die Trennung. Der Grund war etwas völlig anderes. Da ist etwas passiert und deswegen habt ihr euch getrennt."

Dann fügt sie hinzu: „Die Laura hat mich angerufen und wollte, dass sie nicht immer als die Böse dargestellt wird. Klar, mache ich dann meine Schnauze auf."

Mit ihrer offenen Art macht Elena sich derzeit allerdings nicht nur Freunde. Deshalb äußert sich nun auch Mike Heiter zu der Situation und nimmt seine Freundin auf in Schutz. So sei seine Liebste ihren Freunden gegenüber sehr loyal und sehe es als ihre Pflicht an, diese zu verteidigen. Außerdem sei es einfach ihre Art, ihre Gedanken immer offen anzusprechen. Bleibt abzuwarten, ob die anderen Camp-Bewohner damit klarkommen oder ob bald gehörig die Fetzen fliegen…

Ist Michael Wendlers Freundin Laura Müller etwa schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: