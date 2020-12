Elena Miras: Große Sorge! Sie zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Arme Elena Miras! Während sie sich sonst gerne von ihrer tapferen Seite zeigt, ist sie nun offenbar am Ende ihrer Kräfte. In ihrer Instagram-Story legt die dunkelhaarige Schönheit eine traurige Beichte ab und kündigt an, sich vorerst zurückziehen zu wollen. Natürlich machen sich die Fans große Sorgen um sie. Doch warum genau sie so bedrückt ist, scheint die 28-Jährige momentan nicht verraten zu wollen...