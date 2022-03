Elena Miras: Große Sorge um Töchterchen Aylen!

Elena Miras verkündete nun, dass ihre Tochter krank ist und die Ärzte wissen nicht genau, was dahinter steckt. Das Mädchen hat komischen Ausschlag im Gesicht, an den Händen und sogar an den Füßen. Beim letzten Arzt-Besuch kam nun heraus, dass Aylen vermutlich eine allergische Reaktion hat. Löwen-Mama Elena vermutet, dass ihre Tochter auf Heu reagiert, mit dem sie in der Kita in Kontakt gekommen ist. Jetzt soll das kleine Mädchen Medikamente erhalten, um die Beschwerden zu lindern. Es heißt also Daumendrücken, dass diese anschlagen und es der süßen Tochter von Elena schnell wieder besser geht!