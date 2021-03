Elena Miras: Heftige Worte - Dafür gibt es keine Entschuldigung

Elena ist schockiert

Offenbar hat Elena eine Nachricht von ihrer Freundin bekommen, die sie im ersten Moment sprachlos gemacht hat. "Ich habe eine sehr, sehr lange Freundschaft gestern verloren. Der Grund ist für mich sehr schockierend. Ich kämpfe auch eigentlich um alle Freundschaften, die ich habe. Aber es gibt so gewisse Sachen, wenn man die bei mir erwähnt, dann ist einfach für mich dann auch alles vorbei. Es gibt so gewisse Punkte, die dann gar nicht gehen. (...) Dann wurde mir eigentlich so ein Messer in den Rücken gerammt gestern. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Schlimmes gelesen, wie das, was ich da gestern gelesen habe."

Was genau die Dame ihr vorgeworfen hat, will Elena nicht verraten. Doch die Freundschaft dürfte sich damit endgültig erledigt haben. "Ich bin einfach nur schockiert, weil ich dachte, dass meine Freundinnen, die ich jetzt habe, für immer da sind", klagt sie.