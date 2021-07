Elena Miras: "Ich wurde betrogen!"

Elena spricht Klartext

"Es ist so schockierend, wie viele Menschen sich betrügen, weil sie einfach unzufrieden sind mit dem Partner oder irgendwas ihnen einfach fehlt. Eigentlich sollte man sich ja trennen, wenn das so ist, weil das hat einfach keine Zukunft", erklärt Elena nach einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. "Ich habe mich auch lange nicht getrennt von meiner ersten Beziehung. Der Grund war, weil ich einfach Angst hatte, alleine zu sein. (...) Jeder hat irgendeinen Grund, weshalb man sich nicht trennt. Wenn man Kinder hat, ist das sehr, sehr schwer."

Doch trotzdem will sie ihre Fans dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, wenn es nicht mehr geht. "Es bringt nichts, wenn ihr ein Leben lang unglücklich seid und einen Menschen betrügt, weil das ist auch nicht fair. Betrügen ist auf jeden Fall keine gute Sache", stellt sie klar. "Ich wurde auch betrogen in meinem Leben. Das ist echt gar keine schöne Sache. (...) Aber ich bin jetzt auch abgehärtet was das angeht. Und deswegen werde ich mir auf jeden Fall in meinem Leben so etwas nie wieder gefallen lassen!"