Elena Miras: Ihr Dubai-Urlaub sorgt für heftigen Ärger

Heftige Kritik an Elena

Auf ihrem Instagram-Account postet Elena ein hübsches Foto von sich aus ihrem Urlaub. Unter dem Schnappschuss häufen sich allerdings schon nach kurzer Zeit die empörten Kommentare ihrer Follower:

"Deswegen wird auch egoistisch durch die Welt gereist... trotz Corona. Ach, ich vergaß. Das gilt für euch Inflaulenzer ja nicht."

"Super, wie du bei Corona verreist."

"Und schön das Kind zu Hause lassen, was man ja vor kurzem schon mal alleine gelassen hat und das man angeblich ja so doll vermisst. Einfach lächerlich."

"Drei Wochen von der Tochter getrennt, dann direkt wieder weg. Ich könnte es nicht."

Die Kritik will Elena sich jedoch nicht gefallen lassen. Sie ist der Meinung, dass ihre Fans nur neidisch sind. "Instagram ist teilweise echt eine ekelhafte Plattform geworden. Es ist schockierend, wie Menschen sich das Recht nehmen, andere zu beleidigen. Niemand hat das Recht, sich in ein fremdes Leben einzumischen. Egal, ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Hört auf, Hass zu verbreiten und Menschen zu mobben", feuert sie in ihrer Story. "Mein Leben, meine Entscheidung! Ich weiß genau, was richtig und was falsch ist für mich. Akzeptiert es oder ignoriert es! Leben und leben lassen!"

