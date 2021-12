Elena Miras: Jetzt muss sie ganz stark sein!

Elena und ihre kleine Aylen sind ein absolutes Dream-Team. Die Tochter des ehemaligen "Love Island"-Traumpaars Elena Miras und Mike Heiter ist nun schon fast 4 Jahre alt. Nach der Trennung ihrer Eltern inklusive heftigem Rosenkrieg, wächst die kleinen nun bei ihrer Mama Elena in der Schweiz auf. Die temperamentvolle Beauty kümmert sich rührend um ihre Tochter und gewährt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Mama-Tochter-Alltag. Auch jetzt lässt sie ihre Fans wieder einmal mit privaten Aufnahmen an dem Leben der kleinen Familie teilhaben und überrascht mit emotionale Worte zur Entwicklung ihrer gar nicht mehr so kleinen Aylen: