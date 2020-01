Elena Miras: Jetzt schießt sie knallhart gegen Danni Büchner!

Reddit this

Eigentlich sah es so, als ob sich und im " " gut verstehen. Gemeinsam traten sie zur Dschungelprüfung an. Doch dann kam der Bruch...

Elena Miras ist sauer auf Danni Büchner

Gestern war mal wieder Claudia Norbergs und Michaels Wendlers Trennung Gesprächsthema. Als Elena ihre Meinung äußern wollte, unterbrach sie Danni und sagte, dass es sie nicht angehen würde. Für Elena ein absolutes Unding! Im Gespräch mit platzte ihr der Kragen. "Die Frau ist so falsch. Ich schwöre dir eins: Wenn ich etwas im Leben hasse, dann wenn man falsch ist. Danni ist vorhin zu mir gekommen und sagt: 'Ich habe auch Sachen erfahren von Claudia, dass ihre Version nicht stimmt'", schimpfte sie. "Jetzt sagt sie das ernsthaft vor der Gruppe: 'Das sind doch nicht unsere Themen.' Will sie mir jetzt ernsthaft eine reinhauen? Vorhin redet sie aber noch schlecht über Claudia. Was ist das für eine Falschheit?"

Claudia Norberg & Michael Wendler: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen!

Die Zuschauer wettern gegen Danni Büchner

Übrigens ist nicht nur Elena, sondern auch die Zuschauer genervt von Danni. "Danni verhielt sich ja schon im Sommerhaus alles andere als liebenswert! Aber das, was sie jetzt abzieht, schlägt diesen schlechten Eindruck noch um Längen! Erst tat sie mir ja trotzdem noch leid, aber inzwischen weckt sie in mir leider mehr und mehr Aggressionen", lautet beispielsweise ein Zuschauer-Kommentar im Netz. Ein anderer schreibt: "Danni Büchner ist der schrecklichste Kandidat aller Staffeln bisher."

