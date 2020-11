Elena Miras: Jubel-News! Endlich geht es wieder bergauf

Elena wagt einen Neuanfang

Vor einigen Wochen kündigte Elena bereits an, dass sie auf der Suche nach einer größeren Wohnung für sich und Töchterchen Aylen ist. Und nun scheint die lange Suche endlich vorbei zu sein! In ihrer Instagram-Story verrät die Ex-Dschungelcamperin, dass sie gleich zwei Wohnungsbesichtigungen in ihrem Terminkalender stehen hat! Ihr großer Traum von einem Neuanfang könnte sich also schon bald erfüllen!

Und Mike? Der hat sich nach der großen Schlammschlacht nicht mehr öffentlich zu dem Drama um seine Ex-Freundin geäußert. Stattdessen wirbt er auf seinem Profil fleißig für Haarkuren und Klamotten. Das letzte Wort dürfte hier jedoch noch nicht gesprochen sein...

