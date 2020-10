Elena Miras: Krankenhaus-Drama um Tochter Aylen!

Die kleine Aylen ist der wichtigste Mensch im Leben von Elena Miras. Immer wieder betont die Löwenmama, wie sehr sie ihre kleine Tochter liebt. Derzeit leben die beiden zusammen in der Schweiz. Papa Mike Heiter hat zwar regelmäßig Kontakt zu den beiden, lebt jedoch in Deutschland. Die kleine Maus hat ihren Eltern nun in Angst und Schrecken versetzt, denn plötzlich ging es ihr richtig schlecht...