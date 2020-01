Elena Miras: Mega-Ausraster wegen einer Trinkflasche!

Reddit this

Elena Miras war mal wieder stinksauer! In der gestrigen Dschungelcamp-Folge platzte ihr mal wieder der Kragen.

lässt im keine Gelegenheit aus, um rumzupöbeln. Auch in der gestrigen Folge flogen wieder heftig die Fetzen. Der Grund? Eine Trinkflasche...

Elena Miras flippte komplett aus

Als Raúl Richter, und Markus Reinicke auf dem Weg zur Dschungelprüfung waren, bemerkte Elena, dass Raúl ihre Trinkflasche mitgenommen hatte. "Oh nein! Wie ekelhaft! Ich muss doch hier versorgt werden mit Wasser! Ich kann jetzt nicht trinken, weil er meine Flasche hat!", beschwerte sie sich. versuchte zu schlichten, doch all das half nichts. "Ich werde nicht trinken. Bis ich umfalle. Dann trinke ich nichts, werde ohnmächtig und werde gucken, was die machen!" Im Dschungelcamp fand sie dann noch deutlichere Worte: "Hoffentlich wird ausgestrahlt, dass es Euch egal ist, wie es mir geht! Gebt mir meine Flasche!"

Dschungelcamp 2020: Das sind die geheimen Gagen der Promi-Kandidaten

Raúl konnte die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen. "Da hat sie sich aufgespielt. Man hätte die Flasche auch auskochen können", war seine nüchterne Reaktion.

Trägt Ex-Dschungelcamper eine Perücke? So sieht er mit Glatze aus: