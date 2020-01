Elena Miras: Mega-Zoff mit Sven Ottke!

Dass schnell an die Decke geht, ist kein Geheimnis. Die 27-Jährige sorgt im immer wieder für Ärger. Jetzt war an der Reihe…

Elena Miras hat endgültig genug

Die Camper mussten wegen zahlreichen Regelverstößen ihre Luxusartikel abgeben. Als Elena sich darüber aufregte, konnte sich Sven ein "Piano, Piano" nicht verkneifen. Ein Unding für Elena! "Du hast mir doch nicht zu sagen, wie ich sein muss oder nicht! Du bist nicht mein Vater oder sonst irgendjemand. Ich sage, was ich will und wie ich es will", schimpfte sie.

Elena Miras: Jetzt schießt sie knallhart gegen Danni Büchner!

Sven versuchte die Situation zu entschärfen. "Ich weiß, du willst wieder Konfrontation und so. Entspann dich mal…" Doch das machte Elena nur noch wütender. "Du denkst, du kannst hier jedem befehlen, was er machen muss oder nicht. Krass! Mich muss niemand so abfucken am Morgen. Das kannst du mit jemand anderem abziehen, aber nicht mit mir. Bei so Sachen verstehe ich keinen Spaß", meckerte sie.

Elena Miras: "So ein Psychopath"

Im Gespräch mit platzte Elena dann erneut der Kragen. "Der denkt, er ist der King im Dschungel. Bei diesem Menschen fehlen mir die Worte. So ein Schauspieler, so ein Psychopath." Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann der Streit in die nächste Runde geht...

