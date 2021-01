Elena Miras: "Mein Herz gehört schon jemandem!"

Elena ist verliebt

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan deshalb wissen, ob Elena derzeit Single oder vergeben ist. "Da diese Frage so oft kommt... es gibt keine Antwort auf diese Frage. Aber eines kann ich euch sagen, mein Herz gehört schon jemandem", antwortet sie prompt. Offenbar ist sie noch nicht bereit dazu, weitere Details über den Menschen zu verraten, in den sie sich so verliebt hat.

So oder so: Bei ihrer Partnerwahl lässt Elena sich von niemandem beeinflussen. Immer wieder muss die dunkelhaarige Schönheit sich von vermeintlichen Fans und Freunden vorschreiben lassen, was sie zu tun oder zu lassen hat. Doch in ihrer Instagram-Story stellt sie klar, dass sie ihre eigenen Entscheidungen trifft und sich nicht rechtfertigen will. Ob das ihre Kritiker wohl davon abhalten wird, sie weiterhin anzufeinden?

