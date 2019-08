Elena Miras & Mike Heiter: Baby Nr. 2! Sie hat es selbst bestätigt

Reddit this

Elena Miras und Mike Heiter sorgen derzeit im "Sommerhaus der " für Aufsehen. Für den Dreh in Portugal mussten die beiden ihre kleine Tochter Aylen für einige Zeit verlassen. Besonders Mama Elena litt unter der Situation. In der Promi-WG kullerte deswegen das ein oder andere Tränchen. Via verriet Elene jetzt, dass die Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen ist...

2020 soll das zweite Baby kommen

Die Fans durften die Influencerin auf ihrem Acccount mit Fragen löchern. "Wann soll das zweite Kind kommen beziehungsweise, wann ist es geplant?", hakte ein neugieriger Follower nach. Elenas überraschende Antwort: "Nächstes Jahr ist der Plan." Wie süß! Aylen darf sich also schon bald über ein Geschwisterchen freuen.

Michael Wendler: Der Streit mit Elena Miras eskaliert!

Werden Willi und Jasmin Herren auch Eltern?

Elena und Mike sind nicht die einzigen "Sommerhaus"-Stars, die sich Nachwuchs wünschen. Auch Wili und Jasmin Herren wollen Eltern werden. Deshalb hatten die beiden sogar Sex in der Garten-Toilette. Ob Jasmin mittlerweile schwanger ist? Erst kürzlich wurden sie beim Frauenarzt erwischt. "Es ist kein Geheimnis, dass Willi und ich seit längerem versuchen, schwanger zu werden. Da ist man als Frau natürlich öfter mal beim Frauenarzt und lässt sich durchchecken", erklärte sie gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Was dabei herausbekommt, ist bleibt unser Geheimnis..."

Ist etwa auch Michael Wendlers Freundin Laura schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: