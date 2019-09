Elena Miras & Mike Heiter: Bittere News nach ihrem Sommerhaus-Sieg!

Was für ein Abend! Im großen Finale von "Das Sommerhaus der " ging es nochmal rund. In vier Spielen mussten die verbliebenen Paare zeigen, was sie drauf hatten. Am Ende traten Elena Miras und Mike Heiter und Roland und Steffi Bartsch den finalen Kampf an. Das " "-Paar konnte schneller in eine Parklücke einparken - und sicherte sich den Sieg.

Shitstorm auf Instagram und Co.

Doch nicht alle Zuschauer sind von dem Gewinnerpärchen überzeugt. In den sozialen Netzwerken hagelt es jede Menge Kritik. "Unverdient sorry... Geld ändert vielleicht euren Lebensstil, aber nicht deinen Charakter...", "So unverdient. Wie kann nur eine so eklige Frau gewinnen?", und "Die größten Möchtegern- haben gewonnen. Lächerlich!", lauten nur einige der fiesen Kommentare.

So cool reagieren Elena und Mike auf die Beleidigungen

Und was sagen Elena und Mike zu den Vorwürfen? Die können darüber nur lachen. Auf ihrem -Account veröffentlichte Elena einen Spaß-Schnappschuss von sich und Mike. "DUMM & ASSI haben gewonnen. So wie alles angefangen hat, beenden wir es auch. Man hat uns seit dem ersten Tag Dumm & Assi genannt - tja - und gerockt haben wir es", schrieb sie ironisch. "Danke an alle, die an uns geglaubt haben."

