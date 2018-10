Elena Miras & Mike Heiter: Erstes Baby-Bild aufgetaucht!

Reddit this

Wochenlang machten Mike und Elena ein Riesen-Geheimnis um das Aussehen ihrer Tochter. Jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende. Auf ihrem -Account postete Elena das erste Baby-Bild. "So ihr Lieben, das ist mein größter Schatz. Das Wertvollste, das ich besitze. Das ist nun ein aktuelles Foto von meinem Baby. Ich bin so verliebt in sie", schreibt sie zu einem zuckersüßen Schnappschuss ihres kleinen Engels.

Ihre Fans sind begeistert. "So ein wunderschönes Baby" und "Ein richtig kleiner Schatz", lauten nur einige der positiven Kommentare. Viele sehen auf Anhieb die Ähnlichkeit mit Papa Mike. „Ich finde, dass sie viel von Mike hat. Vor allem die Augen", meint ein User.

Love Island-Stars Elena und Mike: Trennung in der Schwangerschaft!

So haben sich Mike und Elena kennengelernt

Elena und Mike haben sich vor einem Jahr bei der Dating-Show " " kennengelernt. In der Show waren sie noch mit anderen Partner verkuppelt. Elena gewann die Show mit Jan Sokolowsky, Mike stand mit Chethrin Schulze im Finale. Doch erst abseits der Kamera funkte es zwischen Mike und Elena. Trotz zwischenzeitlicher Trennung kam im September ihre gemeinsame Tochter Aylen auf die Welt.