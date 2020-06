Elena Miras & Mike Heiter: Sind sie das neue ‚Love Island’-Paar?

Beide Beziehungen scheiterten jedoch auch schon wieder nach kürzester Zeit. Haben Elena und Mike vielleicht von Anfang an die falsche Entscheidung getroffen?

Jetzt veröffentlicht Elena in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Bild mit Mike und schreibt dazu: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!“ Dazu fügt sie bedeutungsvoll einen Kuss-Emoji hinzu. Was hat das zu bedeuten? Aufgeregt schreiben ihre Fans ihr Privatnachrichten und quetschen Elena aus. Auch davon veröffentlicht die Spanierin einen Screenshot. In einem der Chat-Verläufe sind sehr vielsagende Antworten von ihr zu lesen.